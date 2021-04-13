МОЗ пропонує забрати гроші з фінансування ліків і лікарень для закупівлі Pfizer

Міністерство охорони здоров'я пропонує забрати 6,5 млрд гривень з "Реалізації програми держгарантій медичного обслуговування населення" для того, щоб закупити 10 млн доз вакцини від коронавірусу Pfizer.

Про це йдеться у проєкті постанови уряду, зауважила у Facebook народна депутатка, член медкомітету парламенту Ольга Стефанишина ("Голос").

Фото: Ольга Стефанишина Facebook

"Гроші на вакцини Pfizer заберуть у лікарів та лікарень, а не з доріг або Офісу Президента. Такий проєкт постанови сформував Максим Степанов. Дуже скоро це підтримає Уряд Дениса Шмигаля, а потім монобільшість в Комітеті з Питань Бюджету ВРУ", - написала вона.

Як відомо, Україна поки що уклала з Pfizer тільки рамкову угоду про замовлення 10 млн гривень. У коментарі LB.ua Стефанишина зазначила, що це було зроблено через брак коштів у бюджеті.

"Коли оце затвердять – тоді куплять", - зауважила вона.

Для лікарів і пацієнтів такий перерозподіл коштів може означати, що їх "фактично треба буде відбирати з ліків для діабетиків, з діагностики раку, з лікування ковіду і додатковим виплатам медикам", пояснила нардепка. Нині дефіцит медгалузі уже становить 100 млрд гривень, і саме з дефіцитної медпрограми міністерство вирішило забрати ще 6,5 млрд.

Стефанишина зауважила, що тим часом бюджети на будівництво доріг і на фінансування МВС не скорочуються.

Нагадаємо, 6 квітня голова МОЗ Степанов повідомив, що Україна уклала рамковий договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на постачання 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. Він зазначив, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями, а всі 10 млн доз будуть поставлені протягом 2021 року.

Президент Володимир Зеленський, своєю чергою, додав, що співпраця з американськими фармацевтичними компаніями триватиме й розширюватиметься. Він також розповів, що особисто домовлявся про цей контракт з керівником компанії Pfizer Альбертом Бурлою 8 лютого.

Гендиректор ДП "Медзакупівлі" Арсен Жумаділов пояснив, що наразі Україна і Pfizer мають лише рамковий договір, який є попередньою домовленістю, у межах якої не виникають зобов'язання купівлі-продажу.

7 квітня Степанов заявив, що міністерству потрібно 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу. "Окреме звернення до Міністерства фінансів: ми вже проводили нараду під головуванням прем'єр-міністра щодо додаткового фінансування. Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% громадян України, нам потрібні додаткові кошти на закупівлю вакцин", - заявив він.

Поки що в бюджеті на закупівлю вакцин від коронавірусу передбачено 4 млрд.