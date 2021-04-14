Степанов запевнив, що гроші з програми медгарантій на закупівлю вакцин Pfizer заберуть тимчасово

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що 6,5 млрд гривень з бюджетної програми медгарантій заберуть для закупівлі вакцин від ковіду не назавжди.

На своїй сторінці в Facebook він написав, що цю суму хочуть тимчасово перевести з четвертого кварталу Програми медичних гарантій на закупівлю вакцин.

"Згідно з нашою постановою, Міністерство фінансів протягом 3 місяців має зобов'язання повернути відповідну суму назад", - написав він.

МОЗ при формуванні держбюджету просило 15,1 млрд гривен на закупівлю вакцин від коронавірусу, але виділили лише 4 млрд. У квітні Україна уклала рамкову угоду з Pfizer про купівлю 10 млн доз, але грошей на це у виділеному бюджеті вже не вистачить. Народна депутатка, член профільного комітету парламенту Ольга Стефанишина у коментарі LB.ua пояснила, що рамкова угода (котра насправді не зобов'язує до купівлі-продажу) була укладена саме через брак коштів. Після того, як ухвалять постанову про перерозподіл грошей на вакцини, зможе відбутися купівля.

Стефанишина також зауважила: такий перерозподіл коштів може означати, що їх "фактично треба буде відбирати з ліків для діабетиків, з діагностики раку, з лікування ковіду і додатковим виплатам медикам", пояснила нардепка. Нині дефіцит медгалузі уже становить 100 млрд гривень, і саме з дефіцитної медпрограми міністерство вирішило забрати ще 6,5 млрд. Тим часом бюджети на будівництво доріг і на фінансування МВС не скорочуються.

7 квітня Степанов заявив, що міністерству потрібно 6,5 млрд гривень на закупівлю вакцин від коронавірусу. "Окреме звернення до Міністерства фінансів: ми вже проводили нараду під головуванням прем'єр-міністра щодо додаткового фінансування. Щоб виконати національний план і зробити щеплення 70% громадян України, нам потрібні додаткові кошти на закупівлю вакцин", - заявив він.