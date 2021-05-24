Ляшко планує замінити 50% керівного складу МОЗ

Новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко планує замінити близько 50% керівного складу МОЗ. Про це він повідомив у своєму першому інтерв'ю на новій посаді для LB.ua.

Зокрема, зміняться троє з шести заступників.

"І далі вже профільні заступники працюватимуть зі своїми директоратами. Але в мене прохання було до всіх, з ким я вже проводив перемовини, в тому числі до заступників, які лишаються, щоб за період мого перебування на посаді був сформований сильний кадровий склад на рівні керівників директоратів і керівників експертних груп. Щоб незалежно від того, як змінюється політична ситуація, було правонаступництво і була історична пам'ять про те, що відбувається і куди рухається система охорони здоров’я. Також буде сформований склад колегії МОЗ, бо до цього не було колегії", – зазначив міністр.

Колегія, за його словами, буде складатися з великої кількості людей.

"Я не буду підбирати тільки тих, з ким мені комфортно. Попередньо, до роботи будуть залучені представники і міністерства, і ДП "Медзакупівлі", і Центру громадського здоров’я, і Національної служби здоров’я України, і Академії медичних наук, і провідні спеціалісти. Також я хочу, щоб до колегії увійшло кілька сімейних лікарів, які працюють безпосередньо на первинці, а також лікарі з вторинки і високоспеціалізованої допомоги. Щоб мати загальноохоплюючу картинку", – пояснив міністр.

Нагадаємо, що нині заступниками міністра охорони здоров'я є Ірина Садов'як (перша заступниця), Ірина Микичак, Світлана Шаталова та Ігор Іващенко (заступник Міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції), а також Ярослав Кучер.