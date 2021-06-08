Ірландія вперше призначила посла в Україні з резиденцією в Києві

Раніше ірландський посол працював у Празі за сумісництвом

Ірландія вперше призначила посла в Україні, резиденція якого буде знаходитися в Києві. До цього ірландський посол працював у Празі за сумісництвом

На сайті Міністерства закордонних справ повідомляється, що першим послом в Україні стала Тереса Ґілі.

7 червня вона передала копії вірчих грамот заступнику міністра Василю Боднару.

"Призначення пані посла Ірландії в Україні з резиденцією в Києві сприятиме пожвавленню політичних контактів, нарощуванню обсягів торгівлі, зміцненню взаємодії між нашими громадянами. Сподіваємося на позитивні зрушення ближчим часом у спрощенні процедури отримання ірландських віз для громадян України", - сказав Боднар.

Нагадаємо, що Україна та Ірландія встановили дипломатичні відносини 1 квітня 1992 року, але в Києві досі не було окремого посольства, а справами України займалося посольство Ірландії у Чехії.

Україна відкрила посольство в Дубліні ще 2003 року.