Франція відкриється для вакцинованих українців. Але не всіх

Після півтора року туристичного аскетизму Франція починає відкривати свої двері міжнародним туристам. Дуже обережно і повільно. З 9 червня до країни зможуть в’їхати й українці, але цей дозвіл окреслений такою кількістю обмежень, що кидатися купувати квитки ще зарано. Пояснює LB.ua.

Фото: Gouvernement

Правило трьох кольорів

Франція поділила країни на три зони залежно від поширення коронавірусної епідемії, зокрема нових штамів, які непокоять світ. “Червоні” країни, поміж яких Індія, Туреччина і велика частина держав Латинської Америки, опинились у найгіршій ситуації – в’їзд із цих країн до Франції заборонено, крім дуже “поважних причин”, і то за наявності негативного ПЛР-тесту та з 10-денною ізоляцією після приїзду.

“Зеленим” країнам, до яких потрапили всі країни ЄС, Південна Корея та Австралія з Новою Зеландією, найпростіше – після прильоту потрібно показати сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Україна ж потрапила до помаранчевого (найдовшого) списку країн, у яких епідемія під контролем, але рівень заражень залишається високим. У Францію пускатимуть вакцинованих українців, які на додачу муситимуть показати по прильоту негативний ПЛР-тест. При цьому з моменту фінального щеплення має минути щонайменше 14 днів. Невакциновані українці зможуть потрапити до Франції лише з дуже “поважної причини” (смерть або критичний стан родича, медпрацівники, що допомагають у боротьбі з ковідом, студенти за обміном тощо). Повний список поважних причин у твіттері опублікував французький міністр туризму. Однак просто бути вакцинованим недостатньо. Вакцина має бути визнана Європейським агентством з лікарських засобів.

Фото: EPA/UPG Пасажири біля вказівника пункту санітарного контролю для пасажирів, які прибувають з країн, визначених червоними зонами, в аеропорту Руасі Шарля де Голля поблизу Парижа, 25 квітня 2021 р.

Які вакцини визнає ЄС?

Офіційно ЄС наразі затвердив для використання лише чотири вакцини: Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Janssen (Johnson&Jonhson). Сертифікати вакцинації з вказанням тільки цих чотирьох брендів будуть прийматися на в’їзді до Франції з “помаранчевих” зон. Чи прийматимуть Covishield, вироблену в Індії за ліцензією AstraZeneca, наразі невідомо.

Поки що немає у списку і китайської CoronaVac, до якої у Франції, щоправда, поступово змінюється ставлення. Якщо кілька місяців тому на тлі досліджень про глобальну ефективність цієї вакцини (тоді її оцінили у 50%) французи викреслили CoronaVac зі списку потенційно цікавих для країни замовлень, то останні новини з Бразилії, навпаки, потішили. Там у рамках експерименту “коронаваком” щепили все доросле населення міста Серрана, в результаті чого смертність від коронавірусу поміж 45 тисяч мешканців упала на 95%.

Французи крутять носом і від затверджених у ЄС вакцин. Через мінімальний ризик розвитку тромбів після щеплення AstraZeneca (який усе ж не зменшує загальний баланс ризику-переваги від вакцини, за словами європейського регулятора) тепер нею у країні щеплюють лише людей віком від 55 років. Та й ті погоджуються на неї неохоче. У результаті Франція заявила, що віддасть 100 000 доз “астри” у програму Covax, за якою її зможе отримати й Україна.

Фото: EPA/UPG

Дедалі менше скептиків

Кількість скептично налаштованих до вакцинації проти коронавірусу у Франції зменшується. За останнім опитуванням, отримати щеплення готові 65% французів віком від 18 років. У січні, до початку кампанії вакцинації, охочих було лише 49%. Поміж причин зростання ентузіазму – як відсутність новин про важкі побічні ефекти від РНК-вакцин Pfizer і Moderna, так і необхідність: щоб вільно подорожувати, французам рано чи пізно знадобиться сертифікат вакцинації. Він буде потрібен і для відвідин заходів на понад тисячу людей, як-то фестивалі.

Загалом Франція наближається до позначки у 30 мільйонів людей (з населення у 67 мільйонів), які отримали щонайменше одну дозу вакцини. Говорити про колективний імунітет тут ще зарано, однак країна поступово повертається до нормального життя – з 9 червня відкриють закриті з жовтня спортзали, почнуть дозволяти роботу внутрішніх залів ресторанів, збільшать дозволений відсоток заповнюваності кінотеатрів і музеїв, почнуть пускати (вакцинованих) туристів.

Фото: EPA/UPG Парижани отримують вакцину Pfizer-BioNTech проти COVID-19 у вакцинаційному центрі в Парижі, 20 березня 2021р.

Поділись вакциною – поверни туристів

Для Франції повернення туристів – питання виживання. У доковідний період країна заробляла на туризмі по 56 мільярдів євро на рік (третя сходинка за рівнем прибутку цієї галузі після США й Іспанії) і навіть займала лідерську позицію як найпопулярніший світовий туристичний напрямок (89 мільйонів іноземних туристів у 2018 році).

За 2020 рік ці прибутки скоротилися вдвічі. Не дивно, що країна поспішає відкрити кордони і повернутися на туристичний Олімп. Обачність французів і запровадження сертифікатів вакцинації теж можна зрозуміти, щоправда, Парижу своєю чергою доведеться погодитись, що не весь світ має такий необмежений доступ до визнаних у ЄС вакцин, як сама Європа.

Ті самі китайські туристи, які до епохи пандемії коронавірусу складали важливу частину туристичного потоку (п'ять мільйонів людей на рік), за новими правилами, без поважної причини в’їхати до Франції наразі не зможуть. Франції доведеться активізувати свою участь у програмі Covax і поділитися дозами з тими, хто потім залишатиме на її терасах і в її бутиках такі потрібні для туристичної галузі гроші.