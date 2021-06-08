Причиною затоплення, за свідченнями очевидців, стали засмічення дощових стоків сміттям і сухим листям.

Унаслідок потужної зливи, яка пройшла у Римі вранці 8 червня, під водою опинилися деякі частини міста.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Найбільше постраждали від негоди північні райони італійської столиці. Підтоплення суттєво ускладнило дорожній рух у столиці. Деякі транспортні засоби не змогли пересуватися через високий рівень води.

Причиною затоплення, за свідченнями очевидців, стали засмічення дощових стоків сміттям і сухим листям.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Для боротьби з негодою також були залучені рятувальники. Так, з приміщення дитсадка на півночі Рима довелося визволяти 40 дітей і 6 вихователів через підтоплення - рівень води на першому поверсі будівлі сягав 90 см.

Нагадаємо, напередодні в місті Дніпрі через складні погодні умови підтопило понад 109 приватних будинків і 200 подвір'їв.