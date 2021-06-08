Унаслідок потужної зливи, яка пройшла у Римі вранці 8 червня, під водою опинилися деякі частини міста.
Про це повідомляє Corriere della Sera.
Найбільше постраждали від негоди північні райони італійської столиці. Підтоплення суттєво ускладнило дорожній рух у столиці. Деякі транспортні засоби не змогли пересуватися через високий рівень води.
A Roma intanto.. #Roma #Maltempo #CorsoFrancia pic.twitter.com/OzohtgNzk9— CHRISTIAN (@christian_vit85) June 8, 2021
Причиною затоплення, за свідченнями очевидців, стали засмічення дощових стоків сміттям і сухим листям.
Для боротьби з негодою також були залучені рятувальники. Так, з приміщення дитсадка на півночі Рима довелося визволяти 40 дітей і 6 вихователів через підтоплення - рівень води на першому поверсі будівлі сягав 90 см.
Нагадаємо, напередодні в місті Дніпрі через складні погодні умови підтопило понад 109 приватних будинків і 200 подвір'їв.