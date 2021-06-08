Голова МЗС Німеччини закликав до розширення співпраці ЄС та США

"Настав час для більш тісної спільної роботи з США в галузі економічної та торгової політики".

Напередодні саміта Європейського Союзу та США міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловився за посилення трансатлантичного співробітництва.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Настав час для більш тісної спільної роботи з США в галузі економічної та торгової політики", - заявив німецький дипломат, виступаючи перед главами закордонних представництв ФРН.

На думку Мааса, важливими галузями співпраці між Вашингтоном і Брюсселем повинні стати, зокрема, наукові дослідження та розробки у сфері штучного інтелекту і квантових комп'ютерів. Крім того, Маас підтримує ідею створення "Торгової та технологічного ради ЄС і США" та співпраці в розробці загальних стандартів для технологічних концернів.

Голова МЗС Німеччини похвалив американський уряд за новий підхід до вирішення старих суперечок. Як приклади готовності американської сторони до компромісів він навів мораторій на штрафні мита в зв'язку з конфліктом навколо державних субсидій для авіаконцернів Boeing і Airbus, а також скасування санкцій проти російського газопроводу "Північний потік - 2".

Іншими позитивними прикладами трансатлантичного співробітництва міністр закордонних справ Німеччини вважає рішення країн-членів G7 запровадити єдину мінімальну податкову ставку для підприємств в розмірі 15%, а також так званий глобальний цифровий податок.

Нагадаємо, днями президент США Джо Байден візьме участь у низці важливих зустрічей та самітів в Європі. 11 червня він буде присутній на саміті країн G7 в британському графстві Корнуоллі, на 14 червня запланований саміт НАТО в Брюсселі, а на 15 червня - саміт між США та ЄС.

Після цього Байден зустрінеться в Женеві з президентом Росії Володимиром Путіним.