Байден і Путін зустрінуться 16 червня в Швейцарії (оновлено)

Президенти Сполучених Штатів Джо Байден і Росії Володимир Путін зустрінуться 16 червня в Женеві. Про це повідомляється у пресрелізах, поширених 25 травня Білим домом і Кремлем.

Під час зустрічі лідери країн обговорять численні термінові питання, вирішення яких потрібне для стабільних і передбачуваних відносин, заявили в адміністрації американського президента.

"Президент Байден зустрінеться з президентом Путіним у Женеві у Швейцарії 16 червня 2021 року. Лідери обговорять увесь спектр нагальних питань, оскільки ми прагнемо відновити передбачуваність і стабільність у відносинах між США і Росією", - ідеться в заяві.

Зі свого боку Кремль заявив, що сторони мають намір обговорити стан і перспективи подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематику стратегічної стабільності, а також актуальні питання міжнародного порядку денного, зокрема взаємодію в боротьбі з пандемією коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.

Раніше CNN з посиланням на джерела в американському уряді повідомляла, що зустріч президентів США і РФ відбудеться 15-16 червня у Швейцарії

Саміт вирішили організувати в Женеві, де на цьому тижні відбулася зустріч радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана з секретарем російської Ради безпеки Миколою Патрушевим.

Поїздка Байдена в Швейцарію стане його першим міжнародним візитом з моменту вступу на посаду.

В Білому домі відмовилися коментувати інформацію про місце зустрічі президентів до тих пір, поки не буде опрацьовано всі деталі.

Нагадаємо, 13 квітня Байден під час телефонної розмови з Путіним запропонував російському президентові зустрітися на нейтральній території, щоб обговорити питання двосторонніх відносин.

26 квітня речник Путіна заявив, що перша зустріч президентів США та Росії може відбутися у червні, однак ні точної дати, ні місця не назвав.