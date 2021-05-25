На саміті ЄС засудили незаконні, провокаційні та деструктивні дії Росії

Лідери 27 країн Європейського Союзу на саміті після майже трьохгодинних дискусій ухвалили висновки щодо останніх дій Росії. Йдеться про список "ворожих для РФ країн", заборону на в'їзд європейських чиновників та концентрацію військ на кордоні з Україною. Про це повідомляє "Польске радіо".

Крім того, на саміті в Брюселі, що відбувся 24 травня, обговорили повідомлення розвідки про те, що за нападом 2014 року на склад боєприпасів у Чехії стояли агенти російської служби військової розвідки ГРУ.

У медіа зазначають, що керівники 27 країн також підтвердили збереження п'яти принципів політики Євросоюзу щодо Росії. Це – повне виконання Москвою Мінських угод про припинення вогню в Україні, незмінна позиція щодо незаконної анексії Криму, тісніша співпраця з країнами Східного партнерства, підтримка російського громадянського суспільства та вибіркова співпраця з Москвою лише в тих сферах, де це вигіднно для всього ЄС.

Наступна дискусія щодо відносин з Росією відбудеться на саміті через місяць.

Нагадаємо, що на саміті також було ухвалено політичне рішення щодо заборони білоруським компаніям літати транзитом і приземлятися в аеропортах країн ЄС. На цей крок пішли у відповідь на незаконну посадку літака з засновником опозиційного Telegram-каналу Nexta Романом Протасевичем під приводом "мінування".