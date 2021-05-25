Держсекретар США Блінкен вирушив із візитом до Ізраїлю та Сектора Гази

Держсекретар США Ентоні Блінкен почав візит до Ізраїлю з метою укріплення режиму припинення вогню з ХАМАС в Секторі Гази та надання гуманітарної допомоги, пише Reuters.

Ізраїль заявив, що у межах місії Блінкена довзолено ввезення палива, ліків та продуктів харчування для мешканців Гази. Держсекретар також планує відвідати ще один палестинський анклав в Ізраїлі – Західний берег.

"Наша основна ціль – підтримка режиму припинення вогню, надання допомоги людям, які її потребують", – сказав анонімний американський чиновник.

У пресслужбі Держдепу повідомили, що Блінкен в Ізраїлі також відвідає Єрусалим, а в Єгипті Каїр.

Єгипет брав участь у перемовинах як посередник між Ізраїлем і ХАМАС разом зі Штатами.

Нагадаємо, що 10 травня почалася нова ескалація протистояння ХАМАС та Ізраїлю. Палестинці протестували через День Єрусалима і вимагали скасувати парад на честь цього ізраїльського свята. Крім цивільних сутичок, відбулися і військові. ХАМАС обстрілював із сектора Гази різні райони Ізраїлю, країна відповідала авіаударами та ракетами. За 11 днів протистояння загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн.