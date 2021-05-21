Ізраїль і ХАМАС домовились про режим припинення вогню

Між Ізраїлем і палестинським угрупуванням ХАМАС досягнуто домовленостей про режим припинення вогню після 11 діб взаємних атак. Уряд Ізраїлю ухвалив двустороннє припинення вогню за посередництва Єгипту без будь-яких умов, пише Wall Street Journal.

Лідер ХАМАС Усама Хамдан також підтвердив припинення вогню.

Зіткнення тривали з 10 травня, за цей час у секторі Гази загинули понад 200 осіб, а в Ізраїлі – 12.

Учора Wall Street Journal писав, що припинення вогню між Ізраїлем та палестинською бойовою групою ХАМАС може набути чинності вже 21 травня. За словами анонімного представника єгипетської розвідки, політичному лідеру ХАМАС запропонували кілька варіантів мирного врегулювання. Перший - припинення вогню з обох боків без будь-яких умов. Другий - згода ХАМАС і Ізраїлю на тимчасову зупинку бойових дій для перемовин щодо довготривалого припинення вогню.

Водночас ХАМАС нібито висуває Ізраїлю вимоги призупинити військову кампанію в Газі та надати мусульманам свободу віросповідання в комплексі Аль-Акса в Єрусалимі. Також група просить звільнити всі заарештованих палестинців і арабів під час заворушень в Єрусалимі.

Ізраїльска поліція повідомила, що вже зняла тимчасову заборону на молитви мусульман в комплексі Аль-Акса. Також заявляється, що деяких затриманих за заворушення палестинців вже відпустили, але це непов'язано з вимогами ХАМАС.

Ізраїль заявляє, що цей спалах конфлікту був спричинений ХАМАС випуском ракет по Єрусалиму 10 травня. Атаки відбулися на тлі слухань в суді щодо виселення палестинців з деяких будинків у Єрусалимі, а також святкування дня Єрусалиму.