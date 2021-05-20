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Рішення про ПДЧ для України не ухвалюватимуть на саміті НАТО в червні, - Стефанишина

Разом з тим Україна і НАТО почали практичні консультації щодо реалізації проектів в рамках програми партнерства розширених можливостей.

Рішення про ПДЧ для України не ухвалюватимуть на саміті НАТО в червні, - Стефанишина
Фото: Главком

Рішення про надання Україні Плану дій щодо членства не буде ухвалюватися під час саміту НАТО в червні цього року.

Про це в четвер у Брюсселі заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, повідомляє "Укрінформ".

"Наступний саміт Альянсу буде досить коротким, тому що він повинен бути восени, а відбудеться вже в червні. У нас було дуже багато зустрічей і на рівні послів країн НАТО, і на рівні моїх безпосередніх візаві, таких як заступник генерального секретаря Мірчі Джоане, помічники генерального секретаря. Ми проговорили кілька важливих моментів, рішення про Річної національної програми, і, звичайно, політику відкритих дверей. Ми очевидно розуміємо, що нинішній саміт - це не той саміт, де буде прийнято рішення про ПДЧ", - сказала Стефанишина під час зустрічі з пресою за підсумками триденного робочого візиту в ЄС і в НАТО.

Вона також зазначила, що Україна і НАТО почали практичні консультації щодо реалізації проектів в рамках програми партнерства розширених можливостей, на основі дорожньої карти, яку раніше генеральному секретарю НАТО передавав Президент України.

Нагадаємо, 19 травня президент Володимир Зеленський і прем'єрка Естонії Кая Каллас підписали заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.

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