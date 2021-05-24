Минулої неділі, 23 травня, Єврейська Громада Києва організувала телевізійний концерт у прямому етері заради миру на Близькому Сході та підтримки Ізраїлю, населення якого протягом двох тижнів терористи обстріляли понад чотирма тисячами ракет.

Про це повідомила пресслужба громади.

Ведучими концерту стали речник Єврейської Громади міста Києва Леонід Барац та головний виконавчий директор High TV - Ерік Клейн.

На початку концерту, зі словом на підтримку миру виступив Головний Рабин міста Києва, рав Йонатан Беніамин Маркович: "Ми зібралися сьогодні тут, щоб підтримати Народ Ізраїлю на святій землі. Сказати їм: "Тримайтеся!". Сьогодні світ став дуже маленьким. Не можна думати, що тероризм та ракети, сирени - це десь там, далеко. Це все впливає на нас, багато людей має друзів чи родичів там".

Також, до заходу долучилися народні депутати Верховної Ради України, зокрема Олександр Куницький, Святослав Юраш, Максим Бужанський. Всі вони є членами міжпарламентської групи дружби "Україна-Ізраїль" у Верховній Раді, де нещодавно було зареєстровано проект закону про визнання ХАМАС терористичною організацією. А також - радник прем'єр-міністра і глава Секретаріату Кабінету міністрів України з питань релігії - Андрій Юраш.

Зі словами підтримки виступили і дипломати: посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон і почесний консул Ізраїлю у Західній України, бізнесмен Олег Вишняков.

У концертній частині цієї зустрічі виступили відомі співаки та діячі мистецтва - зокрема Народні артисти України Віктор Павлік та Олександр Пономарьов, гурт "Антитіла" та Тарас Тополя, Заслужений артист України Гарік Кричевський, гурт "Грінгрей" та Дизель, а також свої відеозвернення та пісні надіслали Андрій Макаревич та Борис Гребенщиков.

"Це надзвичайно жахливо, коли люди лягають спати - й не знають чи пройде ніч спокійно. Сирени лунали кожні 20 хвилин у деяких з міст Ізраїлю, а щоб знайти укриття - є лише 15 секунд. Але Ізраїльтяни не втрачали оптимізм, зокрема мій батько сказав, що завдяки обстрілам познайомився із сусідами, та побачив як дехто навіть став більш спортивним" - жартує речник Єврейської Громади міста Києва Леонід Барац.

Захід транслювався на Facebook-сторінці єврейської громади у прямому етері, де його дивилися тисячі людей з усього світу. Крім цього, концерт буде показаний на 9 каналі Ізраїльського телебачення на умовах ексклюзивної трансляції.