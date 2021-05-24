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Зустріч Байдена з Путіним може відбутися в Женеві, - ЗМІ

У середині червня президент США  відправиться до Європи  для зустрічей із лідерами НАТО, на саміт G7 і переговори США-ЄС.

Зустріч Байдена з Путіним може відбутися в Женеві, - ЗМІ
Архівне фото
Фото: EPA/UPG

Зустріч президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві.

Про це повідомив телеканал NBC із посиланням на джерела в американській адміністрації, передає "Інтерфакс-Україна".

"Женева, Швейцарія, є найбільш імовірним місцем проведення потенційної зустрічі між Байденом і Путіним, заявили (телеканалу, - ред.) чотири джерела в адміністрації", - йдеться в повідомленні.

На початку травня Байден говорив, що очікує зустрічі з Путіним, коли відправиться до Європи в середині червня для зустрічей із лідерами НАТО, на саміт G7 і переговори США-ЄС.

Нагадаємо, Байден під час телефонної розмови з Путіним запропонував йому зустрітися в найближчі місяці в "третій країні", щоб обговорити повний спектр питань у взаєминах двох держав. 26 квітня речник Путіна заявив, що перша зустріч президентів США та Росії може відбутися у червні, однак, точної дати не назвав.

Російське видання "Комерсант" з посиланням на джерела в уряді писало, що найбільш імовірним місцем зустрічі на найвищому рівні між президентами США та Росії є Швейцарія.

Пізніше у Кремлі також  підтвердили підготовку "гіпотетичної зустрічі" Путіна із президентом України Володимиром Зеленським.

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