​Євросоюз викликав посла Білорусі через примусову посадку Ryanair і затримання Протасевича

На сьогоднішньому засіданні Ради Європи обговорюватимуть можливі наслідки для причетних до інциденту.

На прохання Високого представника Хосепа Боррелл генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно викликав посла Білорусі в Європейському союзі Олександра Міхневича в зв'язку з примусовою посадкою цивільного літака Ryanair 23 травня в Мінську і затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).

"Генсек Санніно передав позицію ЄС про те, що обурливі дії білоруської влади є ще однією кричущою спробою заглушити всі голоси опозиції в країні, і вимагає негайного звільнення пана Протасевича", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що "вчорашній неприйнятний вчинок" буде обговорюватися на сьогоднішньому засіданні Ради Європи. ЄС розгляне наслідки цих дій, включаючи можливі заходи проти причетних до інциденту.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Рамана Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".