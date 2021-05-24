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​Євросоюз викликав посла Білорусі через примусову посадку Ryanair і затримання Протасевича

На сьогоднішньому засіданні Ради Європи обговорюватимуть можливі наслідки для причетних до інциденту.

​Євросоюз викликав посла Білорусі через примусову посадку Ryanair і затримання Протасевича
Фото: EPA/UPG

На прохання Високого представника Хосепа Боррелл генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно викликав посла Білорусі в Європейському союзі Олександра Міхневича в зв'язку з примусовою посадкою цивільного літака Ryanair 23 травня в Мінську і затриманням опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це йдеться в заяві на офіційному сайті Європейської служби зовнішніх дій (EEAS).

"Генсек Санніно передав позицію ЄС про те, що обурливі дії білоруської влади є ще однією кричущою спробою заглушити всі голоси опозиції в країні, і вимагає негайного звільнення пана Протасевича", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що "вчорашній неприйнятний вчинок" буде обговорюватися на сьогоднішньому засіданні Ради Європи. ЄС розгляне наслідки цих дій, включаючи можливі заходи проти причетних до інциденту.

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Рамана Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".

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