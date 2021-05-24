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Великобританія зобов'язала свої авіакомпанії облітати Білорусь

Також анульований дозвіл на польоти над територією країни авіакомпанії "Бєлавіа".

Великобританія зобов'язала свої авіакомпанії облітати Білорусь
Фото: belarus-news.eu

Велика Британія зобов'язала свої авіакомпанії облітати Білорусь.

Про це повідомив держсекретар з питань транспорту Грант Шеппс.

За його словами, тепер британські літаки не зможуть перебувати в повітряному просторі цієї країни.

"Після вчорашнього примусового перенаправлення літака Ryanair до Мінська я дав вказівку Управлінню цивільної авіації Великобританії зажадати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі з метою безпеки пасажирів", - написав він у Twitter.

Шеппс зазначив, що також анулював дозвіл на польоти над територією Великобританії авіакомпанії "Бєлавіа".

Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".

Сьогодні, 24 травня, Євросоюз викликав посла Білорусі для пояснень.

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