Великобританія зобов'язала свої авіакомпанії облітати Білорусь

Велика Британія зобов'язала свої авіакомпанії облітати Білорусь.
Про це повідомив держсекретар з питань транспорту Грант Шеппс.
За його словами, тепер британські літаки не зможуть перебувати в повітряному просторі цієї країни.
"Після вчорашнього примусового перенаправлення літака Ryanair до Мінська я дав вказівку Управлінню цивільної авіації Великобританії зажадати від авіакомпаній уникати повітряного простору Білорусі з метою безпеки пасажирів", - написав він у Twitter.
Шеппс зазначив, що також анулював дозвіл на польоти над територією Великобританії авіакомпанії "Бєлавіа".
Following the forced diversion of a @Ryanair aircraft to Minsk yesterday, I’ve instructed @UK_CAA to request airlines avoid Belarusian airspace in order to keep passengers safe. I have also suspended Belavia’s operating permit.— Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 24, 2021
Нагадаємо, 23 травня в Національному аеропорту Мінська посадили літак Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибух бомби на борту. За розпорядженням Олександра Лукашенка для супроводу літака в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.
Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".
Сьогодні, 24 травня, Євросоюз викликав посла Білорусі для пояснень.