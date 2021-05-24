​Білорусь висилає з країни майже все латвійське посольство, Латвія відповіла симетрично

У понеділок посол Латвії Ейнарс Семаніс був запрошений в МЗС Білорусі у зв'язку з "образою білоруського державного прапора".

Міністерство закордонних справ Білорусі вирішило вислати з країни посла Латвії і співробітників посольства після того, як мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор, який під час масових протестів використовують противники режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє білоруське державне агентство "Белта".

"Послу запропоновано покинути Білорусь протягом 24 годин. Всьому дипломатичному і адміністративно-технічному складу посольства також запропоновано покинути Білорусь - протягом 48 годин. Залишити тут одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будинком", - заявив голова МЗС Білорусі Володимир Макей.

У понеділок посол Латвії Ейнарс Семаніс був запрошений в МЗС Білорусі у зв'язку з "образою білоруського державного прапора".

"Дуже прикро, що в цьому інциденті взяв участь поряд з мером міста Рига міністр закордонних справ Латвії - відомства, яке в принципі має працювати не на розділення, а на зближення народів. Послу був заявлений рішучий протест у зв'язку з цією ситуацією", - заявив Макей.

Раніше у столиці Латвії Ризі, де в ці дні проходить чемпіонат світу з хокею, в центрі міста встановили прапори країн-учасниць турніру. У понеділок мер Риги Мартіньш Стакіс і міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич замінили державний прапор Білорусі на біло-червоно-білий прапор.

Kopā ar Rīgas mēru @MStakis, solidarizējoties ar baltkrievu tautas brīvības alkām, pacēlām baltsarkanbalto karogu Rīgas centrā. Padies Rīgas domei par iniciatīvu pic.twitter.com/gdRjNZvE9h — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) May 24, 2021

У відповідь на такий крок Білорусі МЗС Латвії оголосило про висилку білоруських дипломатів "до нормалізації відносин", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МЗС Латвії.

"У відповідь на дії Білорусі міністерство закордонних справ Латвії викликало тимчасового уповноваженого представника Білорусі, щоб повідомити про ідентичні дії та висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин" - йдеться у заяві.

Нагадаємо, у неділю 23 травня Білорусь за розпорядженням Лукашенка підняла винищувач, щоби посадити у Мінську літак Ryanair, нібито через повідомлення про бомбу на борту. Білоруська влада затримала двох пасажирів рейсу - журналіста Романа Протасевича, який входить до так званого "списку терористів", та його дівчину. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Спецоперация «Протасевич». Как Лукашенко заставил сесть самолёт с экс-главредом «NEXTA»".

Євросоюз викликав посла Білорусі для пояснень. Великобританія зобов'язала свої авіакомпанії облітати Білорусь і анульювала дозвіл на польоти над територією країни авіакомпанії "Бєлавіа". Раніше латвійська авіакомпанія Air Baltic, угорська Wizz Air і нідерландська KLM повідомили, що відмовляються від польотів через білоруський повітряний простір. А влада Литви заборонила аеропортам приймати і відправляти рейси, маршрути яких проходять у повітряному просторі Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський також доручив Кабміну підготувати рішення про припинення авіасполучення з Білоруссю.