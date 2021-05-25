Мальта першою в ЄС заявила про досягнення колективного імунітету від коронавірусу

Мальта стала першою державою Європейського Союзу, де з'явився колективний імунітет до коронавірусу.

Про це заявило Міністерство охорони здоров’я Мальти, передає DW.

За даними відомства станом на вівторок, 25 травня, близько 70% дорослого населення уже отримали щонайменше одну дозу вакцини від COVID-19. 42% населення від 16 років щепилися двічі. Серед людей у віці від 60 років доля вакцинованих сягає 95%.

Повідомляється, що у випадку зниження числа заражень коронавірусом з 1 липня уряд послабить вимогу носіння захисних масок. Між тим обов'язок перебувати у захисній масці на пляжах Мальти скасовують уже з наступного тижня.

З 24 травня, влада Мальти зняла обмеження на відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів продовжили до півночі (раніше вони мали закриватися о 17:00).

Загалом від початку пандемії на Мальті, населення якої становить близько 500 тисяч осіб, виявлено 30,5 тисячі випадків COVID-19.