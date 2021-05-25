У Білорусі винесли тюремні вироки сімом політв'язням, серед яких один з лідерів опозиції

Опозиційні політики і діячі отримали від 4 до 7 років колонії.

Фото: svaboda.org / Белапан

Могилевський обласний суд виніс тюремні вироки сімом політичним в'язням режиму Олександра Лукашенка, серед яких один із лідерів опозиції Павло Северинець. Він отримав сім років колонії посиленого режиму за звинуваченням в організації масових безпорядків (ст.293 Кримінального кодексу РБ).

Про це повідомила Генеральна прокуратура Республіки Білорусь.

Северинця, який є засновником партії "Білоруська християнська демократія" затримали ще рік тому, 7 червня 2020 року, коли він вертався додому з "народного пікету свободи і солідарності" в підтримку арештованого блогера Сергія Тихановського і політика Миколи Статкевича.

Разом з Павлом Северинцем 25 травня вирок за цією ж статтею винесли активістам громадянської кампанії "Європейська Білорусь":

Євген Афнагель - 7 років колонії посиленого режиму;

Павло Юхневич - 5 років колонії посиленого режиму;

Максим Вінярський - 5 років колонії посиленого режиму;

Андрій Войнич - 7 років колонії посиленого режиму.

Крім того, цього ж дня блогера ютуб-каналу "Сірий кіт" Дмитра Козлова засудили до 5 років позбавлення волі у колонії посиленого режиму, а громадську активістку Ірину Счастну - до 4 років в колонії загального режиму.

Справа розглядалася в закритому режимі під приводом того, що матеріали справи становлять таємницю.

Всіх обвинувачених правозахисники вважають політичними в'язнями.

Нагадаємо, що кілька днів тому у Білорусі в колонії міста Шклова помер політичний в'язень Вітольд Ашурок, засуджений у січні до 5 років позбавлення волі за участь в акціях протесту.

Загальна кількість політв'язнів у Білорусі, за підрахунками "Весни", становить близько 420 осіб.