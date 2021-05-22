У Білорусі в колонії помер політичний в'язень

Вітольда Ашурка засудили до 5 років за участь в акціях протесту.

У Білорусі в колонії міста Шклова помер активіст Вітольд Ашурок, засуджений у січні до 5 років позбавлення волі за участь в акціях протесту. Раніше його визнали політв'язнем.

Про смерть політв'язня 21 травня повідомили незалежні білоруські ЗМІ і його соратники.

Вітольду Ашуркову було 50 років. За даними видання "Наша Нива", офіційна причина смерті - зупинка серця, але його дружина повідомила, що "серце у нього було здоровим абсолютно".

Це вперше в колонії помер засуджений за участь у масових акціях протесту після виборів президента Білорусі в серпні минулого року.

З колонії активіст писав про те, що на одяг політичних ув'язнених в колонії нашивають жовті бирки. "Тут не бракує політичних. Так що немає причин сумувати. Тим більше, що адміністрація видала наказ, щоб на одязі були бирки жовтого кольору, тому політичних видно здалеку", - писав Ашурок, зазначивши, що "досвід Другої світової війни буде дуже корисний в нашому середовищі".

Ашурок був членом партії Білоруський народний фронт.

Нагадаємо, що з осені 2020 року політичні відносини між Україною та Білоруссю було поставлено на паузу через рішення не визнавати перемогу Лукашенка на президентських виборах.