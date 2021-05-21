МЗС сподівається найближчим часом розпочати повернення українців з Сектору Гази

Бажання повернутися до України виявили близько 140 громадян.

Міністерство закордонних справ готується розпочати евакуацію українців з Сектору Гази. Бажання повернутися до України наразі виявили близько 140 громадян.

Про це у коментарі LB.ua повідомив речник МЗС Андрій Ніколенко.

“На доручення президента України Міністерство закордонних справ відпрацьовує комплекс заходів задля евакуації українців із Сектора Газа. Початок евакуації досі стримували продовження бойових дій та відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду наших громадян. Водночас, після досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню сподіваємося розпочати повернення громадян України із зони конфлікту вже найближчим часом. Ключовим фактором і надалі залишатиметься безпека”, - повідомив Ніколенко.

За його словами, наразі близько 140 українців виявили бажання повернутися до України. Здебільшого, це – жінки і діти, які мешкають в Секторі Газа.

“Маємо також звернення від кількох урядів іноземних держав вивезти і їхніх громадян. Відповідно, ми говоримо про міжнародний характер цієї гуманітарної місії”, - зазначив Ніколенко.

“Зараз важливо, аби громадяни України чітко дотримувалися інструкцій посольства України в Ізраїлі щодо логістичних питань і орієнтувалися виключно на офіційні повідомлення. Вони та їхні родичі можуть також звертатися на «гарячу лінію» МЗС”, - наголосив дипломат.

Сьогодні між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС досягнуто домовленостей про режим припинення вогню після 11 діб взаємних атак.

Зіткнення тривали з 10 травня, за цей час у секторі Гази загинули понад 200 осіб, а в Ізраїлі – 12.

Ізраїль заявляє, що цей спалах конфлікту був спричинений ХАМАС випуском ракет по Єрусалиму 10 травня. Атаки відбулися на тлі слухань в суді щодо виселення палестинців з деяких будинків у Єрусалимі, а також святкування дня Єрусалиму.