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У Білорусі національний біло-червоно-білий прапор включать до списку забороненої символіки

«Символіка, яка використовувалася колаборантами, не може бути дозволена».

У Білорусі національний біло-червоно-білий прапор включать до списку забороненої символіки
Фото: LB.ua

«Символіка, яка використовувалася колаборантами, не може бути дозволена» і «ходити під цими прапорами на вулицях ніхто не дасть». Тому національний білоруський біло-червоно-білий прапор включать до списку забороненої символіки, повідомив заступник начальника Головного управління боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС Білорусі Михайло Бедункевич.

Високопосадовець додав, що в новому законі є варіанти використання прапора в інших цілях – у театральній діяльності, в кіно як факт історії, передає Радіо Свобода.

«Як нащадки людей, які воювали і віддали життя за перемогу (над нацистами в Другій світовій війні – ред.), ми не можемо просто так, байдуже дивитися на символіку зрадників. Тому найближчим часом виступатимемо з ініціативою щодо включення до списку нацистської символіки бчб-прапора, що використовувався всіма колабораціоністськими організаціями на території БССР у роки окупації», - цитує Бедункевича сайт TUT.BY.

Журналісти також наводять слова директора Інституту історії НАН Білорусі Вадима Лакиза, який говорив в інтерв’ю виданню «Наша нива», що в роки війни фіксувалося «використання біло-червоно-білих прапорів на публічних заходах із пропагандистськими цілями». Однак він додає, що документів про офіційний дозвіл німецької окупаційної влади на використання біло-червоно-білих прапорів колабораційними організаціями «виявлено не було».

Біло-червоно-білий прапор – історичний національний символ Білорусі, офіційний прапор Білоруської Народної Республіки (1918–1919) і державний прапор Республіки Білорусь до 1995 року. Після референдуму, ініційованого та незаконно проведеного Олександром Лукашенком, використання цього прапора в країні фактично заборонили. Офіційним став прапор, аналогічний прапору Білоруської РСР, лише без серпа і молота, а біло-червоно-білий перетворився на символ протесту.

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