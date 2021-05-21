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На Храмовій горі в Єрусалимі відбулися сутички між палестинцями та поліцією Ізраїлю

Правоохоронці застосували сльозогінний газ і світлошумові гранати. 

Ізраїльська поліція штурмувала комплекс мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, де палестинці зібралися на молитву з нагоди перемир'я. 

Правоохоронці застосували сльозогінний газ, пише Al Jazeera. Свідки заявили, що після молитви чимало палестинців лишилися в комплексі, щоб відсвяткувати встановлене віднині перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС

"Вони співали і скандували гасла, коли контингент ізраїльської поліції увійшов у комплекс і почав застосовувати заходи стримування натовпу, зокрема світлошумові гранати, димові шашки та сльозогінний газ", - повідомив репортер.

Ізраїльська поліція повідомила, що на Храмовій горі, де розташована мечеть, натовп влаштував заворушення. Люди жбурляли в поліцію каміння і коктейлі Молотова, пише Jerusalem Post. Палестинські медіа заявили про 15 поранених гумовими кулями палестинців. 

Нагадаємо, що заворушення на Храмовій горі відбулися і 10 травня, в день, коли почалася нова ескалація протистояння ХАМАС та Ізраїлю. Палестинці протестували через День Єрусалима і вимагали скасувати парад на честь цього ізраїльського свята. 

Крім цивільних сутичок, відбулися і військові. ХАМАС обстрілював із сектора Гази різні райони Ізраїлю, країна відповідала авіаударами та ракетами. За 11 днів протистояння загинуло понад 200 людей в Газі та 12 у Ізраїлі. Зрештою, мирної домовленості вдалося досягти за посередництва Єгипту, США та кількох інших країн. 

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