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Україна закликала білоруську владу припинити атаки на свободу слова

МЗС засудило блокування інтернет-порталу TUT.BY.

Україна закликала білоруську владу припинити атаки на свободу слова
Фото: Макс Требухов

Міністерство закордонних справ України відреагувало на блокування владою Білорусі найбільшого в країні незалежного ЗМІ - інтернет-порталу TUT.BY і переслідування його журналістів.

В українському зовнішньополітичному відомстві закликали білоруську владу припинити атаки на свободу слова.

"Засуджуємо блокування владою Білорусі незалежного білоруського медіа-ресурсу Tut.by і переслідування його журналістів. TUT.BY відомий високими стандартами журналістики та об’єктивним висвітленням подій. Закликаємо білоруську владу припинити атаки на свободу слова", - написав у твіттері речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Як повідомляли, 18 травня Комітет державного контролю Білорусі оголосив про порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків стосовно керівників видання TUT.BY. У редакції і вдома у журналістів прийшли обшуки. Силовики затримали понад 10 співробітників видання. Сайт TUT.BY заблокували.

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