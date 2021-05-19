Парламент створив ТСК щодо розслідування можливих злочинів з боку влади проти України

Перед тим депутати провалили постанову про ТСК щодо "вагнерівців".

Рада ухвалила постанову про створення ТСК "з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету та територіальній цілісності.

За проголосували 252 депутати.

Ця ТСК, як заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, має ширші завдання, ніж ТСК щодо "вагнерівців", яку не підтримали. Він сказав, що ТСК має перевірити ще й "плівки Медведчука", оприлюднені цього тижні, і інші дані, опубліковані в ЗМІ.

Завданням ТСК є, зокрема, вивчення фактів щодо можливого надання представниками влади України державі-агресору сприяння у протиправній діяльності проти безпеки України.

Проти створення цієї ТСК виступили проти фракції "Голос" і "Європейська солідарність". Депутати зазначили, що завдання цієї ТСК не мають конкретних часових рамок, у яких мають досліджувати можливу державну зраду.

Нагадаємо, що 29 липня 2020 під Мінськом було затримано 33 членів російської ПВК "Вагнер". 12 серпня Офіс генерального прокурора звернувся до Генеральної прокуратури Білорусі із запитами про видачу 28 затриманих, оскільки їх підозрюють в участі у війні на Донбасі на боці бойовиків. Дев’ятеро з них є громадянами України.

14 серпня стало відомо, що Білорусь віддала Росії 32 із 33 затриманих "вагнерівців". Після чого низка українських ЗМІ повідомили, що СБУ та Головне управління розвідки Міноборони готували операцію із затримання членів ПВК "Вагнера". Про операцію нібито було відомо президенту Володимиру Зеленському та главі Офісу президента Андрію Єрмаку, а внаслідок витоку інформації про неї довідалися білоруські спецслужби.

У Головному управлінні розвідки Міноборони цю версію спростували, заявивши, що поїздка бойовиків ПВК "Вагнера", під час якої їх затримали в Білорусі, є спецоперацією російських спецслужб. Єрмак назвав інформацію про нібито причетність українських спецслужб до появи і затримання російських бойовиків у Білорусі спланованою дезінформацією.

14 вересня фракція "Європейська солідарність" висунула вимогу створити Тимчасову слідчу комісію з розслідування фактів причетності вищих посадових осіб України до екстрадиції "вагнерівців" із Білорусі до Росії.

15 вересня на засіданні Ради генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що у справі "вагнерівців" відкрито три кримінальні провадження.

16 вересня у Верховній Раді зареєстровали проєкт постанови щодо створення тимчасової слідчої комісії по справі "вагнерівців", потім профільний комітет рекомендував ухвалити цю постанову.