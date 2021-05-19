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Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про очищення Вищої ради правосуддя

Сама ВРП просила документ не ухвалювати. 

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт Зеленського про очищення Вищої ради правосуддя
Фото: nus.org.ua

Верховна Рада ухвалила в першому читанні ініційований Володимиром Зеленським закон 5068 про створення етичної комісії для Вищої ради правосуддя. Він передбачає перевірку на доброчесніть як майбутніх, так і чинних членів ВРП. Закон є одним із ключових питань Міжнародного валютного фонду до України.

За проголосували 245 народних депутатів. 

Під час представлення документу заступник міністра юстиції Банчук доповів, що закон має на меті впровадити у діяльність органів суддівського самоврядування принципів професійної етики та доброчесності.

Він передбачає створення етичної ради складом з шести членів: три члени від суддів чи суддів у відставці, три – від міжнародних партнерів.

"Друге питання - надання повноваження членам етичнох ради перевіряти кандидатів на посаду членів ВРП і давати рекомендації. Також це впровадження конкурсних засад на посаду членів ВРП і створення дисциплінарної служби інспекторів у структурі ВРП", - пояснив він.

Венеційська комісія попередньо схвалила цей законопроєкт, але сама Вища рада правосуддя закликала парламент не ухвалювати закон. ВРП назвала неконституційними норми законопроєкту №5068. Рада нагадала, що у 2020 році Конституційний суд визнав частково неконституційною судову реформу Зеленського, в тому числі передбачену нею діяльність Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП. Запропонована Зеленським Етична комісія по суті отримає аналогічні повноваження.

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