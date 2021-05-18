Апеляційний суд підтвердив виправдальний вирок судді Царевич

Вона вже повернулася на роботу в Печерський суд.

Київський апеляційний суд 18 травня підтвердив виправдальний вирок судді Печерського районного суду Києва Оксані Царевич.

Про це повідомило видання Watchers.

"Суд ухвалив апеляційні скарги прокурора та представника потерпілих залишити без задоволення. А вирок Шевченківського суду залишити без змін", - йдеться в ухвалі колегія суддів у складі Галини Балацької, Ірини Сілкової та Ірини Горб.

Царевич звинувачувалась у винесенні свідомо неправосудних рішень час Революції гідності за ч. 2 ст. 375 КК України, але у 2020 році Шевченківський районний суд Києва виправдав її.

Нагадаємо, 29 вересня 2016 року президент Петро Порошенко звільнив Царевич за порушення присяги під час винесення рішень проти учасників Революції гідності.

У 2014 році Вища рада юстиції відкрила дисциплінарну справу проти Царевич, яка стосувалася переслідування активістів Автомайдану. У 2015 році Вища кваліфікаційна комісія суддів відсторонила Царевич від посади.

Суддя Царевич відома також тим, що входила в колегію суддів у першій справі Юрія Луценка. Вона також була слідчим суддею у справі про вбивство екс-нардепа Євгена Щербаня, де було пред'явлено звинувачення екс-прем'єрці Юлії Тимошенко, а пізніше відмовилася виносити рішення про арешт Олександра Єфремова.

17 березня 2021 року Верховний Суд скасував указ про звільнення судді Царевич.