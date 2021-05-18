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Президента Академії аграрних наук повторно відсторонили від посади через підозру в хабарництві

Досудове розслідування триває.

Президента Академії аграрних наук повторно відсторонили від посади через підозру в хабарництві
Фото: inshe.tv

Вчора, 17 травня, ухвалою слідчого судді президента Національної академії аграрних наук Ярослава Гадзалу повторно відсторонено від займаної посади строком до 8 липня цього року.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

28 квітня Київський апеляційний суд за клопотанням слідчого управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора прийняв рішення щодо відсторонення від посади керівника Національної академії аграрних наук.

"Посадовець сприяв у призначенні на посаду керівника одного з державних підприємств, що входять у структуру НААН України. Натомість новопризначений керівник мав не перешкоджати укладанню договорів про спільну діяльність між державним підприємством і конкретно визначеними суб’єктами господарської діяльності", - сказано в повідомленні.

За версією слідства, підозрюваний одержав неправомірну вигоду за включення директора дослідного господарства "Агрономія" до списку претендентів на заміщення вакансій академіків НААН. За свою допомогу фігурант отримав "подяку" – елітний позашляховик Volkswagen Touareg.

"За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - зазначають у МВС.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що керівництво Національної академії аграрних наук також фігурує в кримінальній справі ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами), ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаними злочинним шляхом), та ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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