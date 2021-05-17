Ветерану АТО, який смертельно поранив нападника на його будинок, пом’якшили запобіжний захід

Тернопільський апеляційний суд змінив запобіжний захід ветерану АТО Андрієві Пекельному, який під час самозахисту смертельно поранив одного з п'яти нетверезих нападників на його будинок.

Як повідомила пресслужба суду, ветеранові війни з РФ замість цілодобового домашнього арешту призначено нічний домашній арешт - від 22:00 до 7:00 Також ветеран повинен здати свій закордонний паспорт.

Під час засідання з'ясувалось, що 24-річний ветеран опікується мамою та братом, які мають інвалідність.

Адвокат просив не застосовувати до підозрюваного запобіжного заходу.

24-річний ветеран АТО підозрюється в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК України).

Нагадаємо, що у селі Глещавій, на Тернопільщині, 24-річний колишній військовослужбовець операції Об'єднаних сил на Донбасі, захищаючи себе і свою матір від шістьох однолітків, смертельно поранив одного із зловмисників. Чоловіка відправили під домашній арешт.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав підозру ветеранові АТО передчасною. Глава МВС повідомив, що справа буде передана до Головного слідчого управління Нацполіції, , а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту - на особисте зобов’язання.