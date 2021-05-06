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Аваков назвав передчасною підозру ветерану АТО, який смертельно поранив нападника на його будинок

Розслідуванням справи займеться Головне слідче управління Національної поліції. 

Аваков назвав передчасною підозру ветерану АТО, який смертельно поранив нападника на його будинок
Фото: konkurent.ua

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає передчасним та необґрунтованим пред'явлення підозри ветерану АТО, який смертельно поранив одного з п'яти нетверезих нападників на його будинок. 

Аваков додав, що чоловік був змушений застосувати холодну зброю для самозахисту. Справа буде передана до Головного слідчого управління Нацполіції, йдеться на сайті МВС.

"Справа про вторгнення на территорію домоволодіння та напад групи з п’ятьох осіб на ветерана АТО буде передана в Головне слідче Управління Національної поліції, а слідчі звернуться до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту - на особисте зобов’язання, - зазначив Арсен Аваков, додавши, що "слідство буде повним, неупередженим та об‘єктивним". 

Згідно з Кримінальним кодексом України, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

Нагадаємо, що у селі Глещавій, на Тернопільщині, 24-річний колишній військовослужбовець операції Об'єднаних сил на Донбасі, захищаючи себе і свою матір від шістьох однолітків, смертельно поранив одного із зловмисників. Чоловіка відправили під домашній арешт. 

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