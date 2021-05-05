Посадовець оборонного концерну розікрав оптичних прицілів на пів мільйона гривень

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила на корупції колишнього заступника гендиректора одного з державних концернів оборонної сфери.

Він підозрюється у привласненні комплектуючих до стрілецької зброї. Задокументовано збитки держави на суму понад 500 тис. грн, інформує пресцентр СБУ.

"За попередніми даними слідства, високопосадовець налагодив механізм привласнення оптичних прицілів для збуту їх третім особам. Для реалізації оборудки комплектуючі, що отримували зі складу озброєння ЗСУ, учасники схеми оформлювали нібито для проведення ремонтних робіт. Проте, фактично, ремонтні роботи елементів зброї не проводились, а комплектуючі привласнювались організатором схеми", - сказано в повідомленні.

Наразі ексвисокопосадовцю повідомлено про підозру за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Матеріали провадження скеровано до суду.

Заходи із викриття оборудки проводились за процесуального керівництва Рівненської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Раніше СБУ запобігла вивезенню до Центральної Америки обладнання для військових кораблів.