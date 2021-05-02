Поліція відкрила кримінальну справу проти одесита за комуністичну символіку

Чоловіка зупинили на вулиці в одязі з зображенням комуністичної символіки.

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом використання мешканцем Одеси забороненої символіки.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Зазначається, що чоловіка зупинили на вулиці в одязі з зображенням комуністичної символіки.

“Зараз він дає пояснення з цього приводу у відділі поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України”, - йдеться у повідомленні.

Сьогодні в Одесі відбувся Марш захисників міста, приурочений до подій 2014 року. В акції взяли участь близько 700 людей, переважно ветеранів і представників патріотичних сил.