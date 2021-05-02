В Україні відкриють інформацію про фінансову звітність компаній та відомості Держземкадастру

Тепер кожен охочий зможе ознайомитися з реальним фінансовим станом компаній та розмірами сплат податків у держбюджет.

Уряд ухвалив рішення зробити публічною інформацію про фінансову звітність компаній та відомості Державного земельного кадастру.

Як повідомив у Facebook прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цього тижня було опубліковано постанову щодо понад 1000 наборів відкритих даних. Тепер кожен охочий зможе ознайомитися з реальним фінансовим станом компаній та розмірами сплат податків у держбюджет.

“Також стане відкритою інформація про фінансову звітність компаній та відомості Державного земельного кадастру. А набір даних про транспортні засоби та їх власників буде доповнений полем з VIN-кодом”, - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні змінюється порядок перепризначення субсидій. У травні 2021 року призначення житлової субсидії (у тому числі на наступний період) здійснюється лише після подання нових заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.