Венедіктова змінила прокурора у справі "Роттердам+"

"Три рази закрити справу і три рази отримати скасування постанови про закриття - це багато".

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова змінила керівника групи прокурорів у справі "Роттердам+".

Про це вона написала у фейсбуці.

"Три рази прокурор САП приймав рішення про закриття провадження, три рази його рішення були скасовані: 1 раз виніс ухвалу про скасування ВАКС і ще 2 рази відповідні постанови скасував Максим Грищук... Три рази закрити справу і три рази отримати скасування постанови про закриття - це багато. Питання настільки важливе і резонансне, що місця для процесуальних помилок немає. Сьогодні вранці мною прийнято рішення про заміну старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні «Р+»", - написала Венедіктова.

Прокурор Віталій Пономаренко, якого відсторонила Венедіктова, тричі - 27 серпня 2020 року, 21 січня 2021 року і 9 квітня 2021 року - закривав провадження у цій справі на підставі п.3 ч.1 ст.284 КПК України (не встановлені достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати). Всі три рази справу було поновлено.

НАБУ неодноразово зверталося до генерального прокурора з проханням прибрати прокурора, який, на думку Бюро, саботував направлення справи до Вищого антикорупційного суду.

Нагадаємо, що у березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження з приводу формули "Роттердам+". Його було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробки порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовому ринку.

З запуском нового ринку електроенергії, який стався 1 липня 2019 року, методика формування оптової-роздрібної ціни на електроенергію, більш відома як формула "Роттердам+", припинила своє існування.

У 2019 році НАБУ повідомило кілька підозр у цій справі. Серед підозрюваних виявилися ексголова НКРЕКП Дмитро Вовк і та співробітники компанії "ДТЕК".