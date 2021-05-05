Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.
Згідно з матеріалами кримінального провадження, на початку 2021 року двоє чоловіків (рідні брати), вступивши у змову з працівниками банківських установ та державних органів, отримували від них інформацію про понад 32 мільйона громадян України з різних баз даних з метою подальшого її збуту зацікавленим особам.
У подальшому, працюючи на одному із столичних ринків, підозрювані під виглядом продажу комп’ютерних ігор, збували отриману інформацію про громадян.
Під час обшуків за місцем роботи та проживання братів правоохоронці вилучили ноутбуки, 5 жорстких дисків, 10 флеш-накопичувачів, 8 карт пам’яті, телефони та більше 50 оптичних дисків. інформують у прокуратурі.
Наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншому фігуранту. Слідчі дії тривають. Встановлюється коло причетних до злочину осіб.
Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з співробітниками ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.