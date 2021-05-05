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У Києві двоє братів на ринку під виглядом комп’ютерних ігор продавали дані понад 30 млн громадян

Чоловікам повідомлено про підозру.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Правоохоронці повідомили про підозру двом братам, які незаконно збували конфіденційні дані 32 млн громадян України.

Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, на початку 2021 року двоє чоловіків (рідні брати), вступивши у змову з працівниками банківських установ та державних органів, отримували від них інформацію про понад 32 мільйона громадян України з різних баз даних з метою подальшого її збуту зацікавленим особам.

У подальшому, працюючи на одному із столичних ринків, підозрювані під виглядом продажу комп’ютерних ігор, збували отриману інформацію про громадян.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Під час обшуків за місцем роботи та проживання братів правоохоронці вилучили ноутбуки, 5 жорстких дисків, 10 флеш-накопичувачів, 8 карт пам’яті, телефони та більше 50 оптичних дисків. інформують у прокуратурі.

Наразі одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу іншому фігуранту. Слідчі дії тривають. Встановлюється коло причетних до злочину осіб.

Викриття злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно з співробітниками ГУ СБ України в м. Києві та Київській області.

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