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У столиці біля зоопарку облаштували новий паркінг на 300 місць, - заступник Кличка

У 2020 році сучасний паркінг відкрили і в самому зоопарку.

У столиці біля зоопарку облаштували новий паркінг на 300 місць, - заступник Кличка
Фото: lenta.ua

На вулиці Зоологічній біля столичного зоопарку облаштували паркувальний майданчик на 300 авто. Про це повідомили на офіційному сайті столичної влади.

«Паркувальний майданчик на вулиці Зоологічній уже відкритий і працює. Тут зможуть паркуватися 300 авто», – зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Він повідомив, що поруч розташований «Зоопаркінг» – сучасний триповерховий паркувальний комплекс на 435 місць.

«Зазначу, що наш «Зоопаркінг», який знаходиться поруч, до суворих карантинних обмежень завжди був заповнений. Тому додаткова парковка дуже потрібна для цивілізованого паркування і вільної для проїзду вулиці Зоологічної. А значить – для комфорту водіїв і пішоходів», – підкреслив Непоп.

Він додав, що на «Зоопаркінгу» та новому паркувальному майданчику можуть залишати авто не тільки відвідувачі зоопарку, а й усі охочі водії.

Нагадаємо, Віталій Кличко відкрив сучасний паркінг у столичному зоопарку у вересні 2020 року.

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