Дуда відвідає саміт Кримської платформи в серпні, - Зеленський

Президент Польщі Анджей Дуда прийняв запрошення Володимира Зеленського відвідати Київ, щоб взяти участь в установчому саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Про це повідомив Зеленський у Twitter.

"Щиро радий, що президент Польщі Анджей Дуда прийняв моє запрошення і в серпні цього року відвідає Київ - для участі в саміті Кримської платформи і заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України", - написав він.

Щиро радий, що Президент 🇵🇱 @AndrzejDuda прийняв моє запрошення і в серпні цього року відвідає Київ – для участі в саміті #КримськаПлатформа та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України 🇺🇦 pic.twitter.com/ygoj2BAl2R — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 3, 2021

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що США точно візьмуть участь в саміті "Кримської платформи" 23 серпня. Він упевнений, що велика кількість інших країн чекають офіційної заяви американців, щоб і собі підтвердити власну участь.

11 березня Рада національної безпеки та оборони ухвалила проєкт Стратегії деокупації та реінтеграції окупованого Криму.

12 березня Кулеба запросив усі країни-члени ООН долучитися до Кримської платформи. Президент Зеленський також запропонував ЄС долучитися до Кримської платформи новими санкціями.