Порошенко закликав владу відреагувати на санкції Росії проти офіційних осіб Євросоюзу

Він заявив, що відповідь Києва на цей "путінський крок проти ЄС" має бути чітка і тверда.

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав українську владу відреагувати на обурливі санкції Росії проти високопосадовців Європарламенту та Європейської Комісії.

"Російська зухвалість не має меж. Внесення до свого санкційного списку офіційних осіб ЄС в черговий раз демонструє відсутність намірів Москви змінювати свою поведінку. Кремль продовжує свідомо збільшувати рівень напруги та розкручувати ескалацію", – цитує Порошенка пресслужба "Євросолідарності".

Політик додав, що відповідь Києва на цей "путінський крок проти ЄС" має бути чітка і тверда.

"Треба солідаризуватися з трансатлантичним світом в єдиному фронті засудження російського агресора і підтримки наших справжніх друзів!" – наголосив він.

Нагадаємо, Російська Федерація ввела санкції проти вісьмох представників Європейського Союзу, зкрема проти голови Європарламенту Давида Сассолі.

29 квітня Європарламент підтримав резолюцію щодо російських військ біля кордону України. У ній йдеться про відключення Росії від SWIFT у разі нової агресії.