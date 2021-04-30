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У столиці найвищий в Україні показник тестування на коронавірус, - Кличко

Безкоштовно здати тест можна в 71 пункті тестування.

У столиці найвищий в Україні показник тестування на коронавірус, - Кличко

У Києві найвищий в країні показник тестування на коронавірус. Про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-брифінгу.

«Хочу зазначити, що Київ залишається першим за рівнем тестування на COVID-19 в Україні. Сьогодні цей показник у столиці – понад 400 тестів на 100 тисяч населення. Ще раз нагадаю, що процедура тестування проста і доступна для всіх, кому вона необхідна», - сказав Кличко. 

Він зазначив, що за направленням лікаря можна безкоштовно здати тест в 71 пункті тестування.

Кличко також повідомив, що мобільні бригади продовжують забирати матеріал для тестування вдома у пацієнтів, які цього потребують.

«Також медичні бригади продовжують забирати біоматеріал для тестування на COVID-19 у пацієнтів вдома. Зокрема, в людей з інвалідністю та людей похилого віку. Тільки минулого тижня медики виїжджали до більше 1020 пацієнтів», - зазначив Віталій Кличко.

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