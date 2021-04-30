Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
Новый глава «Нафтогаза» и новые проблемы
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
В Ізраїлі "індійський" штам коронавірусу виявили навіть серед вакцинованих
Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Вадим Бойченко: "У 2014 я слухав присягу мого сина, а в цей час розривались снаряди, якими нас обстрілювали російські війська"
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Захист неба України. Акценти для винищувальної авіації
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Держдеп США відреагував на зміну керівництва "Нафтогазу України"
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Між Киргизстаном і Таджикистаном стався збройний конфлікт, є постраждалі
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Молдовський шанс: Додон поступається Санду
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Посли "Великої сімки" прокоментували звільнення Коболєва
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки
ГоловнаЕкономікаБізнес

Шимків назвав умови, за яких Україна зможе налагодити виробництво вакцин

Виробництво вакцин - це біологічне виробництво, для якого необхідно побудувати окремо розташовану будівлю з інфраструктурою.

Шимків назвав умови, за яких Україна зможе налагодити виробництво вакцин

Україна може виробляти власні вакцини, у тому числі від Covid-19, за умови законодавчого врегулювання цього питання. Про це у інтерв'ю виконавчому директору Європейської Бізнес-Асоціації Ганні Дерев'янко заявив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Він наголосив, що виробництво вакцин - це біологічне виробництво, для якого необхідно побудувати окремо розташовану будівлю з інфраструктурою, що повністю відповідатиме міжнародним стандартам GMP.

"Коли я чую заяви деяких фармвиробників, що можна почати виробництво вакцини ледь не завтра, вони викликають у мене сумніви. Неможливо розпочати виробництво вакцини "завтра", оскільки це біологічне виробництво. Це робота з вірусами. Вакцину неможливо розробляти і виробляти в тій же будівлі, що й виробництво ліків. Стандарти GMP забороняють це робити, через ризик контамінації – перехресне забруднення сировини і готової продукції під час виробництва", - зазначив Шимків.

Він розповів, що "Дарниця" ще у 2018-2019 роках вивчала питання виробництва вакцин і аналізувала досвід іноземних фармацевтичних компаній. З'ясувалося, що у всіх розвинутих країнах головним замовником вакцин є держава.

"Бізнес вакцин відрізняється від бізнесу ліків. Якщо пігулку пацієнт приймає багато разів, то вакцина – це часто один укол. Тому питання збуту є ключовим. У всіх розвинених країнах першим і головним покупцем вакцин у вітчизняних підприємств є держава. Держава гарантує викуп, відповідно, інвестори заходять і інвестують. Якщо подивитись на Францію, Німеччину, Великобританію,  США - ці країни володіють власним виробництвом вакцин, а держава є їх головним замовником", - додав голова ради директорів Darnitsa Group. 

Шимків наголосив, що для виробництва вакцин в Україні повинні бути прийняті відповідні зміни до законодавства, щоб дати гарантії фармвиробникам і інвесторам щодо закупівель.

"Без сумніву, Україні потрібні власні вакцини. І українська фарма здатна організувати їх виробництво.  За приблизною оцінкою інвестиції в такий проєкт становлять 10-15 мільйонів доларів США, а його тривалість – близько 2,5 років. Але питання в подальшій реалізації вакцини. На тендерних засадах українські виробники повинні будуть з невеликими об'ємами випуску конкурувати зі світовими фармгігантами, які виробляють мільйони доз вакцини, мають сильні позиції на глобальному ринку та розвинену індустрію збуту. Тому свого часу я пропонував прийняти закон про залучення інвестицій у створення вакцин. Крім того, держава повинна дати гарантії викупу певних об'ємів. Це зробить прогнозованим питання повернення інвестицій і дасть  гарантії інвесторам. Лише тоді Україна матиме правильну інвестиційну історію і вакцинну незалежність у довгостроковій перспективі", - підсумував Шимків.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також