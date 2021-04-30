Кабмін передумав вводити обов'язкову виплату пенсій на картки

Шмигаль заявив, що це має бути правом пенсіонерів, а не зобов'язанням.

Кабінет міністрів передумав вводити обов'язкову виплату пенсій через банки.

Про це йдеться у заяві прем'єра Дениса Шмигаля.

"Перехід на отримання пенсій з готівкової на карткову форму має відбуватись поступово та реалізовуватись як право людей, а не зобов'язання", - сказав Шмигаль за підсумками наради з питань тарифів на оплату послуг "Укрпошти".

Нагадаємо, що 29 березня Кабінет міністрів схвалив постанову "Про додаткові заходи щодо організації виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України". Вона передбачає, що з 1 вересня 2021 року виплата пенсій та грошової допомоги здійснюватиметься через поточні рахунки уповноважених банків для всіх одержувачів, крім найстарших пенсіонерів, людей з інвалідністю І групи та людей, які не здатні себе обслуговувати.

Це рішення пояснювали бажанням покращити контроль за виплатами та зробити їх більш прозорими.

Але проти рішення Кабінету міністрів виступила "Укрпошта", для якої доставка пенсій є значним джерелом доходу. Генеральний директор пошти Ігор Смілянський заявив, що буде змушений звільнити понад 10 тис. листонош, а сама компанія отримає величезні збитки.