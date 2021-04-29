Представник Кабміну в Раді подав у відставку

Депутат Верховної Ради Василь Мокан зі "Слуги народу" пішов з посади представника Кабміну в парламенті, щоб зосередитися на законодавчій роботі.

Про це він оголосив на брифінгу в четвер.

"З березня минулого року я відповідаю за комунікацію і взаємодію двох гілок влади - законодавчої і виконавчої. Сьогодні я прийняв рішення і написав заяву про те, що хочу піти з посади представника Кабінету міністрів України", - розказав Мокан.

За словами Мокана, його відставка була погоджена з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Його наступника має визначити Кабінет міністрів.

Нагадаємо, що до Мокана уряд в Раді представляла Олена Шуляк. Вона покинула цю посаду у зв'язку зі зміною Кабінету Міністрів.