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Парламент скасував пленарний день у п'ятницю

Депутати працюватимуть у комітетах. 

Парламент скасував пленарний день у п'ятницю
Фото: Анна Стешенко

Верховна Рада скасувала пленарне засідання у п'ятницю, 30 квітня. За відповідну постанову проголосували 322 нардепи.

Замість зали засідань, де п'ятницями традиційно проходить година запитань до уряду, депутати працюватимуть у комітетах.

"Внести зміну до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 26 січня 2021 року № 1130-IX, щодо роботи Верховної Ради України у квітні 2021 року, передбачивши 30 квітня - роботу в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - йдеться у постанові.

У пояснювальній записці таке рішення пояснили необхідністю проведення додаткових засідань комітетів Верховної Ради України.

Нагадаємо, що у вівторок парламент мав два позачергові засідання. Ще два заплановані на сьогодні. 

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