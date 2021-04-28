Звільнення Коболєва і зміна наглядової ради "Нафтогазу" є зрозумілими, - Вітренко

Вітренко запевнив, що рішення про зміну менеджменту було прийнято в повній відповідності до законодавства.

В. о. міністра енергетики Юрій Вітренко назвав “зрозумілим” звільнення глави правління НАК “Нафтогаз України” Андрія Коболєва і зміну наглядової ради компанії.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс -Україна”.

Роботу менеджменту НАК "Нафтогаз України" Вітренко охарактеризував як “неефективну” та пов’язав її діяльність з погіршенням фінансових і операційних результатів компанії у 2020 році. А отже держава, як акціонер, “не тільки має право, але і має реагувати на таку ситуацію”.

"Держава повинна бути активним власником, відповідно Кабінет міністрів має право і обов'язок реагувати на проблеми в компанії. Це рішення було прийнято в пакеті з розглядом результатів 2020 року... І з цієї точки зору воно є зрозумілим", - сказав він.

Він нагадав, що якщо в 2019 році консолідований прибуток "Нафтогазу" була більше 63 млрд грн, то за результатами 2020 року консолідований збиток, підтверджений міжнародною компанією "Делойт", перевищив 19 млрд грн і став першим збитком після 2015 року.

"Повернення в не дуже добре минуле не може не викликати занепокоєння і не може не призводити до відповідних рішень", - підкреслив Вітренко.

Він уточнив, що в самому кінці 2020 року "Нафтогаз" сам подав фінансовий план на 2020 рік, яким передбачалася неконсолідований прибуток 11,5 млрд грн, тоді як в результаті неконсолідований збиток склав 18 млрд грн.

"Коли ти подаєш фінплан і обіцяєш щось, а потім замість запланованих 11 млрд грн прибутку ти отримуєш 19 млрд грн збитку, то це призводить до того, що твій власник реагує. Тим більше, що прибуток "Нафтогазу" - це дивіденди, які отримує держава, і бюджет на них розраховував, а тепер не отримає", - зазначив в.о. міністра.

Він додав, що крім фінансових результатів незадовільними також виявилися результати операційної діяльності, на що було вказано на засіданні уряду: "Укргазвидобування" зменшило в цьому році відпуск товарного газу і видобуток валового газу, рідких вуглеводнів, тоді як приватні компанії наростили видобуток.

"Можна продовжувати перелік показників "Нафтогазу", які свідчать про те, що результати незадовільні. Зрозуміло, що є певні негативні зовнішні фактори, які впливали на роботу компанії, але при цьому вони не можуть пояснити всі проблеми "Нафтогазу". Для того і повинен бути ефективний менеджмент, який би ефективно реагував на зовнішні проблеми і знаходив рішення, а не просто когось звинувачував", - вважає новий глава правління НАК.

Він також запевнив, що рішення про зміну менеджменту було прийнято в повній відповідності до законодавства, оскільки загальні збори - вищий орган компанії, який може ухвалювати будь-які рішення.

"Кабінет міністрів мав всі юридичні підстави, права і можливості, щоб приймати рішення і, відповідно, звільнити главу правління", - заявив в.о. міністра.

Вітренко пояснив, що раніше акціонер делегував наглядовій раді ряд повноважень, але сьогоднішнім рішенням Кабінету міністрів були припинені повноваження наглядової ради.

"І в ситуації, коли наглядової ради немає, Кабінет міністрів має всі юридичні підстави, можливості і права приймати делеговані йому рішення", - пояснив керівник Міненерго.

Він додав, що припинення повноважень наглядової ради обгрунтовано, так як його робота також була визнана незадовільною, як і правління.

"Згідно із законом та за міжнародними стандартами наглядова рада повинна контролювати і регулювати виконавчий орган. Відповідно, якщо наглядова рада погано контролював і регулював виконавчий орган ..., то це не тільки право, а й зобов'язання акціонера реагувати і визнавати незадовільною роботу наглядової ради", - вважає Вітренко.

Він уточнив, що не брав участі в цьому голосуванні і навіть в презентації та обговоренні цього питання на Кабінеті міністрів, а представляв його інший заступник міністра енергетики і Міністерство економіки.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин, коментувати не можу". Він сказав, що не писав жодних заяв.

У НАК "Нафтогаз України" вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва "юридичною маніпуляцією".