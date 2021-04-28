Андрія Коболєва звільнили з посади голови НАК "Нафтогаз України"

Уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Про це у Telegram повідомила народна депутатка "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Цю інформацію підтвердили і джерела LB.ua в уряді.

"Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні уряду, яке почалося зразу після чергового", - повідомили співрозмовники. За їхніми словами, рішення про звільнення ухвалено у зв'язку з незадовільною роботою у 2020 році.

Оновлено. У Кабміні повідомили, що з 28 квітня 2021 року припиняються повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді, а також голови правління Коболєва. Незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників.

"Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку. Відповідний фінансовий план був запропонований самим керівництвом НАК у грудні 2020 року. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу Наглядової ради та правління НАК «Нафтогаз України» у 2020 році визнано незадовільною", - йдеться у повідомленні.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин, коментувати не можу". Він сказав, що не писав жодних заяв.

Андрій Коболєв очолював правління "Нафтогазу" з березня 2014 року.

15 лютого LB.ua з джерел стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Андрій Коболєв, та припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії.

У звіті було вказано такі причини: невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, плани подальшого скорочення показників видобутку та результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ НАК "Нафтогаз".

Згодом Вітренко пояснив, що виконував доручення голови уряду щодо аналізу ситуації з НАК і його керівництвом. Доручення стосувалося того, що Державна аудиторська служба не була допущена "Нафтогазом" для перевірки компаній "Укрнафта" та "Укргазвидобування", а попередня перевірка самого НАК виявила порушення на 75 млрд грн.

Наразі звільнити голову НАК може лише наглядова рада НАК, яка зараз складається з 5 членів – 2 від держави і 3 незалежних. Разом з цим, згідно статуту НАК, збори акціонерів, яким є Кабінет міністрів, може достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради, або деяких її членів, та призначити новий склад або окремих членів цього органу.

У травні 2020-го Юрій Вітренко повідомив, що НАК вирішив звільнити його з позиції свого виконавчого директора. Він вважає, що його звільнення пов'язане з тим, що "зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у стосунках з Газпромом". Останніми роками Юрій Вітренко займався судами з "Газпромом".

Також група "Нафтогаз" відкликала Юрія Вітренка з позиції представника в наглядовій раді "Укрнафти".

Попри заяви Вітренка, в березні голова уряду заявив, що гострих підстав для звільнення Коболєва не було.