Коболєв попрощався з "Нафтогазом" і залишив Вітренку ключ від кабінету голови НАК

"Остання приємність, яку дозволив собі як очільник "Нафтогазу", - підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі"

Андрій Коболєв, якого Уряд звільнив з посади голови НАК "Нафтогаз України", попрощався з компанією і зазначив, що має претензії до рішення Кабміну.

Про це він написав у фейсбуці.

"Сьогодні мій останній день роботи в "Нафтогазі". Це були насичені 7 років 1 місяць 3 дні перетворення неможливого у досяжне. No Regrets. Озвучувати перелік здобутків "Нафтогазу" за цей час вважаю зайвим. Їх знають наші опоненти, знають наші союзники. Все, що ми зробили, вже увійшло до історії, і ці факти не знищити", - зазначив Коболєв.

Він додав, що має претензії до рішення Уряду, але не в частині його звільнення, а в тому, що "вони зараз ставлять хрест на реформі корпоративного управління".

"З 2014 року Україна твердо вирішила, що на державній власності має заробляти держава і українці, а не наближені до грошових потоків політики. Одне вчорашнє рішення уряду відправляє у смітник всі напрацювання. І проти цього ми ще готові повоювати", - наголосив Коболєв.

Він заявив, що не має наміру "влаштовувати цирк та підставляти під удар "Нафтогаз", а наразі основне завдання команди - зберегти динаміку роботи, яка встановилася протягом останнього часу, і забезпечити розвиток видобутку, роздрібного бізнесу та інших стратегічних напрямів Групи.

"Я залишаю ключі від кабінету Юрію Вітренку. Остання приємність, яку дозволив собі як очільник "Нафтогазу", - підписав рішення про початок сейсмічних робіт на Чорноморському шельфі", - додав Коболєв.

Нагадаємо, Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні Уряд звільнив Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України" та призначив на цю посаду Юрія Вітренка.

Сам Коболєв у Facebook повідомив, що "про "звільнення" дізнався з новин, коментувати не можу". Він сказав, що не писав жодних заяв.

15 лютого LB.ua з джерел стало відомо, що в.о. міністра енергетики Вітренко запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Коболєв, та припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії. У звіті було вказано такі причини: невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, плани подальшого скорочення показників видобутку та результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ НАК "Нафтогаз".

Згодом Вітренко пояснив, що виконував доручення голови уряду щодо аналізу ситуації з НАК і його керівництвом. Доручення стосувалося того, що Державна аудиторська служба не була допущена "Нафтогазом" для перевірки компаній "Укрнафта" та "Укргазвидобування", а попередня перевірка самого НАК виявила порушення на 75 млрд грн.

Наразі звільнити голову НАК може лише наглядова рада НАК, яка зараз складається з 5 членів – 2 від держави і 3 незалежних. Разом з цим, згідно статуту НАК, збори акціонерів, яким є Кабінет міністрів, може достроково припинити повноваження всього складу Наглядової ради, або деяких її членів, та призначити новий склад або окремих членів цього органу.

У травні 2020-го Юрій Вітренко повідомив, що НАК вирішив звільнити його з позиції свого виконавчого директора. Він вважає, що його звільнення пов'язане з тим, що "зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у стосунках з Газпромом". Останніми роками Вітренко займався судами з "Газпромом". Також група "Нафтогаз" відкликала Юрія Вітренка з позиції представника в наглядовій раді "Укрнафти".

Попри заяви Вітренка, в березні голова уряду заявив, що гострих підстав для звільнення Коболєва не було.