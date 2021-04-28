Новим главою НАК "Нафтогаз" став Вітренко (оновлено)

Новим главою НАК "Нафтогаз" замість Андрія Коболєва став Юрій Вітренко.

Про це повідомила пресслужба Кабміну.

Сьогодні, 28 квітня, Кабмін провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК "Нафтогаз України". Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році.

"Чистий консолідований збиток групи компаній «Нафтогаз» у 2020 році становив 19 млрд грн. При цьому у затвердженому Кабінетом Міністрів фінансовому плані компанії передбачалося отримання 11,5 млрд грн прибутку. Відповідний фінансовий план був запропонований самим керівництвом НАК у грудні 2020 року. За результатами засідання загальних зборів акціонерів роботу Наглядової ради та правління НАК «Нафтогаз України» у 2020 році визнано незадовільною", - йдеться у повідомленні.

Тому було прийняте рішення з 28 квітня 2021 року припинити повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді , а також голови правління Коболєва.

Незалежні члени та представники держави у Наглядовій раді компанії продовжать здійснювати свої повноваження до обрання та визначення нових представників.

У Кабміні зазначили, що Вітренко має багаторічний успішний досвід у сфері енергетики та у 2018 році обіймав посаду виконавчого директора НАК "Нафтогаз України".

"Перед новим керівником компанії поставлено завдання щодо системного збільшення видобутку українського газу, а також сприяння у формуванні повноцінного та справедливого ринку газу в Україні", - йдеться у повідомленні.

Раніше про призначення Вітренка головою "Нафтогазу" LB.ua повідомили джерела в уряді. Вітренко поки що виконує обов'язки міністра енергетики, але, як відомо, за нового главу Міненерго Верховна Рада голосуватиме завтра.

Вітренко з 2018 по 2020 був виконавчим директором "Нафтогазу", а загалом у НАК почав працювати в 2010 році.

Про звільнення Коболєва на позачерговому засіданні уряду стало відомо від народних депутатів, а також від джерел в Кабміні. Сам Коболєв запевнив, що не писав заяв, а про рішення дізнався з новин.

15 лютого LB.ua з джерел стало відомо, що в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем’єр-міністру Денису Шмигалю невідкладно розглянути питання про зміну керівництва НАК "Нафтогаз України", яке очолює Андрій Коболєв, та припинення контрактів з членами Наглядової ради компанії.

У звіті було вказано такі причини: невиконання показників по видобутку газу, які було затверджено урядом, плани подальшого скорочення показників видобутку та результати ревізії фінансово-господарської діяльності АТ НАК "Нафтогаз".

Згодом Вітренко пояснив, що виконував доручення голови уряду щодо аналізу ситуації з НАК і його керівництвом. Доручення стосувалося того, що Державна аудиторська служба не була допущена "Нафтогазом" для перевірки компаній "Укрнафта" та "Укргазвидобування", а попередня перевірка самого НАК виявила порушення на 75 млрд грн.

Попри заяви Вітренка, в березні голова уряду заявив, що гострих підстав для звільнення Коболєва не було.

У травні 2020-го Юрій Вітренко повідомив, що НАК вирішив звільнити його з позиції свого виконавчого директора. Він вважає, що його звільнення пов'язане з тим, що "зараз не є пріоритетом боротьба проти російської агресії, зокрема ефективний захист інтересів України у стосунках з Газпромом". Останніми роками Юрій Вітренко займався судами з "Газпромом".

Також у 2020 група "Нафтогаз" відкликала Юрія Вітренка з позиції представника в наглядовій раді "Укрнафти".