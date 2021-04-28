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ДФС випустила роз'яснювальне відео про боротьбу з податковими "скрутками"

За словами очільника відомства, щомісячний обсяг податкових "скруток" вдалося зменшити на суму понад 1 млрд грн з початку 2021 року.

ДФС випустила роз'яснювальне відео про боротьбу з податковими "скрутками"
Фото: mignews.com.ua

Державна фіскальна служба випустила роз'яснювальний відеоролик про "скрутки" з ПДВ і методах боротьби з ними. Ролик опубліковано на Facebook-сторінці глави ДФС Вадима Мельника. Відзначається, що співробітникам ДФС у взаємодії з Державною податковою службою вдалося зменшити щомісячний обсяг податкових "скруток" на суму понад 1 млрд грн з початку 2021 року.

"Правопорушення у сфері оподаткування завдають значної шкоди всьому суспільству через недоплачені зарплати, пенсії, субсидії, недофінансовану медицину та інфраструктуру. За даними статистики, кожна п'ята гривня ПДВ, яка сплачується кінцевим споживачем за будь-який товар, вимивається з легального економічного обороту на користь ділків, які займаються шахрайством в сфері оподаткування. Йдеться про так звані "скрутки" ПДВ, тобто фінансові махінації, які дозволяють підприємству отримувати фіктивний податковий кредит з ПДВ або навпаки "продавати" його. Тим самим шахраї привласнюють додатковий прибуток за рахунок нанесення збитків державі і сумлінним платникам податків. Протидія податковим "скруткам" була визначена одним з основних завдань Державної фіскальної служби під час мого призначення на посаду глави відомства. Перші результати вже є: протягом перших місяців 2021 нам спільно з Державною податковою службою вдалося зменшити щомісячний обсяг ПДВ-"скруток" більш ніж на 1 млрд грн. Однак зупинятися на досягнутому ми не будемо і продовжимо у взаємодії з іншими органами влади руйнувати шахрайські схеми ", - заявив Вадим Мельник.

Нагадаємо, на початку квітня в складі ДФС заробив Офіс ефективної взаємодії з бізнесом. Серед його завдань - активізація діалогу з легальним бізнесом для сприяння розвитку різних індустрій української економіки та її детінізацію.

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