Хмельницька АЕС вивела перший блок у плановий ремонт

На ранок 28 квітня працюють 12 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України

Хмельницька атомна електростанція о 00:00 28 квітня відключила перший блок від енергосистеми країни для проведення капітального планового ремонту тривалістю 127 діб, повідомила прес-служба станції.

Таким чином, на ранок середи працюють 12 з 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС України, передає Інтерфакс-Україна.

На блоці №3 Запорізької АЕС триває 44-а доба середнього планового ремонту, на блоці №6 Запорізької АЕС - 11-а доба капітального планового ремонту.

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми.

Згідно з оновленим Міністерством енергетики в середині квітня планом-графіком ремонтів блоків генкомпаній на 2021 рік, також найближчим часом, 2 травня, планується вивести в середній ремонт блок №5 Запорізької АЕС.

Хмельницька АЕС у складі двох енергоблоків (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт розташована в Нетішині Хмельницької області.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.