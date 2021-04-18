На Запорізькій АЕС ремонтують енергоблок № 6

Зараз працюють три енергоблоки станції.

У неділю, 18 квітня енергоблок №6 Запорізької АЕС відключено від енергосистеми і виведено в плановий капітальний ремонт.

Про це повідомила пресслужба станції.

Зараз працюють три енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 2930 МВт.

“На енергоблоці №1 йде 86-та доба планового середнього ремонту, на енергоблоці №3 - 34-та доба планового середнього ремонту”, – йдеться у повідомленні.

Радіаційний фон в районі розташування стануції і в санітарно-захисній зоні (територія навколо радіусом 2,5 км) відповідає природному радіаційному фону.

Нагадаємо, Запорізька АЕС – найбільша атомна станція Європи зі встановленою потужністю 6000 МВт. На станції експлуатують 6 енергоблоків типу ВВЕР-1000. Перший енергоблок був введений 1984 року, а останній – 1995 року. Тобто останні 25 років станція не працювала на повну потужність.